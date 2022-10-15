ВОЙНА В Украине SpaceX просит Пентагон взять на себя финансирование Starlink для Украины — СМИ

2022-10-15 15:00

Компания Илона Маска SpaceX обратилась в Министерство обороны США с просьбой профинансировать услуги спутниковых интернет-терминалов Starlink в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Журналисты получили документы, свидетельствующие, что еще в сентябре компания направила в Пентагон письмо, в котором отметила, что не может дальше финансировать терминалы. Использование услуг Starlink обойдется более чем в 120 миллионов долларов до конца года, а также около 400 миллионов долларов на весь 2023 год.

«Мы не в состоянии в дальнейшем жертвовать терминалы для Украины или финансировать существующие терминалы неопределенный период времени», – говорится в письме.

Также есть документы о июльском запросе Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Илону Маску. В нем он попросил предоставить около 8 тысяч терминалов Starlink.

В письме одного из внешних консультантов SpaceX говорилось, что компания сталкивается со сложными решениями. Он заявил, что, вероятно, уже нет возможности предоставлять терминалы и услуги.

Соответствующие письма появились на фоне сообщений о перебоях в работе Starlink, которые, в частности, повлияли на всю линию фронта 30 сентября. Терминалы являются единственным средством поддержки связи для украинских подразделений.

Илон Маск попал под следствие федеральных властей США

Отметим также, что предприниматель и миллиардер Илон Маск находится под следствием федеральных властей США в связи со сделкой по покупке компании Twitter на сумму 44 млрд долларов США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебный документ.

Сообщается, что в документе не сказано, что именно расследуют федеральные власти США и какие именно органы этим занимаются. Twitter, который подал в суд на Маска в июле, чтобы заставить его закрыть сделку, заявил, что адвокаты Маска потребовали «следственной тайны», когда отказались передать документы, запрашиваемые им.

Как сообщает Twitter, в конце сентября адвокаты Маска предоставили «журнал привилегий» с указанием документов, которые следует утаивать. В журнале упоминались черновики электронного письма от 13 мая в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и слайд-презентация в Федеральную торговую комиссию (FTC).

«Эта игра в «прячь мяч» должна закончиться», — говорится в заявлении компании.

Алекс Спиро, поверенный Маска, сказал Reuters, что судебный иск Twitter был «неверным направлением». Twitter отказался комментировать ответ Спиро и вопросы журналистов о его понимании любого расследования в отношении Маска.