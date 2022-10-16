ВОЙНА В Украине видео В беларусь прибыли первые эшелоны с роССийскими военными

2022-10-16 09:00

В Беларусь в ночь на 15 октября прибыли первые эшелоны с российскими военными.

Как сообщает Минобороны Беларуси, это военные входящие в состав региональной группировки войск.

Лукашенко сообщил о развертывании общей группировки войск России и Беларуси на границе с Украиной 10 октября. Диктатор объяснял это "обострением на западных границах Союзного государства".

Всего, по данным украинской разведки, Россия планирует разместить в Беларуси 20 тысяч мобилизованных.

Как Россия использует Беларусь

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко предоставил Путину территорию страны в качестве военного полигона. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

В настоящее время российские военные используют воздушное пространство республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам. 6 октября ВС РФ возобновили эту практику впервые с 28 августа.

Западные аналитики отмечают, что дополнительные силы ВС РФ в стране необходимы России для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах.

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.

По состоянию на 13 октября украинские военные заявляли, что ситуация вблизи северной границы Украины контролируемая. В то же время для подготовки повторного наступления на Киев со стороны Беларуси России понадобится несколько месяцев.

Угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года, считают беларусские аналитики.