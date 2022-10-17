ВОЙНА В Украине видео В Керчи замечена колонна военной техники рф - соцсети

2022-10-17 20:00

В составе колонны - грузовики для перевозки личного состава, специализированная техника и тягачи, перевозящие орудия.

В Крыму в Керчи зафиксирована колонна российской техники. Об этом сообщает ТГ-канал Крымский ветер.

"В Керчи замечена колонна российской военной техники. В составе колонны - грузовики для перевозки личного состава, специализированная техника и тягачи, перевозящие орудия. Колонна припаркована на обочине дороги на въезде в Керчь, в направлении движения к городу и Керченскому мосту. Пункт назначения российской военной техники не известен", - говорится в сообщении.