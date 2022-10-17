ВОЙНА В Украине видео В Керчи замечена колонна военной техники рф - соцсети

2022-10-17 20:00

 

В составе колонны - грузовики для перевозки личного состава, специализированная техника и тягачи, перевозящие орудия.

В Крыму в Керчи зафиксирована колонна российской техники. Об этом сообщает ТГ-канал Крымский ветер.

"В Керчи замечена колонна российской военной техники. В составе колонны - грузовики для перевозки личного состава, специализированная техника и тягачи, перевозящие орудия. Колонна припаркована на обочине дороги на въезде в Керчь, в направлении движения к городу и Керченскому мосту. Пункт назначения российской военной техники не известен", - говорится в сообщении.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Враг продолжает нести существенные потери в Украине - демилитаризовано более 65 тыс солдат

2022-10-17 12:28

Смертность среди раненых военных рф превышает 50%, - Генштаб ВСУ

2022-10-16 15:00

Макрона раскритиковали за раскрытие планов ответа на ядерный удар рф

2022-10-15 21:00

Власти рф поручили отремонтировать Крымский мост не позднее июля 2023 года

2022-10-15 17:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Температура упадет до -20 и ниже: зимой в Украине ожидается

2022-10-17 22:00

В рф военный самолет упал на жилые дома: он мог бомбить Украину

2022-10-17 21:00

видео В Керчи замечена колонна военной техники рф - соцсети

2022-10-17 20:00

Отключение новых роССийских банков от SWIFT должно стать частью 9-го пакета санкций ЕС, - Кулеба

2022-10-17 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Температура упадет до -20 и ниже: зимой в Украине ожидается 2022-10-17 22:00
В рф военный самолет упал на жилые дома: он мог бомбить Украину 2022-10-17 21:00
видео В Керчи замечена колонна военной техники рф - соцсети 2022-10-17 20:00
Отключение новых роССийских банков от SWIFT должно стать частью 9-го пакета санкций ЕС, - Кулеба 2022-10-17 19:30