ВОЙНА В Украине "Укрэнерго" рассматривает любой сценарий в случае повреждения энергосистемы Украины, даже самый экстремальный

2022-10-22 14:00

 

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что предусмотрено и проработано несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергосистемы Украины.

Об этом он рассказал в эфире общенационального телемарафона.

"Мы рассматриваем любой сценарий, даже самый экстремальный. Просчитываем, как будет работать энергосистема при разных уровнях разрушений. Мы знаем, что делать в разных ситуациях. Сейчас энергосистема сохраняет свою целостность и ограничения потребления [электроэнергии], которые мы вводим, например, сегодня, именно направлены на то, чтобы энергосистема оставалась стабильной", – сказал он.

По словам Кудрицкого, "мы, как государство, должны быть готовы к чему угодно".

Он сказал, что в результате ударов РФ была потеряна часть генерации э/э, и "потребуется, вероятно, несколько дней", чтобы вернуть объемы ее производства на прежний уровень.

Кудрицкий поблагодарил украинцев, которые прислушались к призывам экономить э/э, и призвал не относиться к этому как к акции однажды: это нужно делать и дальше, ведь россияне практически ежедневно атакуют инфраструктуру и электростанции. Энергетикам нужно время, чтобы восстановить разрушенное, и экономия – это "отдых" для энергосистемы областей и страны.

"Очень важно, чтобы наши потребители понимали, что ограничения потребления дают нам возможность стабилизировать ситуацию. То есть они не свидетельствуют о развале энергосистемы: наоборот, они говорят о том, что мы контролируем, что происходит", – сказал он.

По словам представителя Укрэнерго, если украинцы не будут придерживаться рекомендации экономить (или будет сильно разрушена инфраструктура), придется вводить плановые отключения света в районах на несколько часов.

Кудрицкий надеется, что с началом отопительного сезона люди выключат часть электронагревателей и частично разгрузят электросети.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Лягушка в кипятке": эксперт объяснил, зачем путину "военное положение" в оккупированных областях Украины

2022-10-20 21:00

В ОПУ оценили перспективы снятия ограничений на выезд мужчин из Украины

2022-10-20 17:30

Стало известно, сколько иранских "мопедов" уничтожили Силы обороны Украины за 36 суток

2022-10-19 18:00

ПВО для Украины. Какие системы могут защитить небо

2022-10-18 22:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Данилов о защите украинского неба от дронов-камикадзе: вопрос сдвинулся с мертвой точки

2022-10-22 15:00

"Укрэнерго" рассматривает любой сценарий в случае повреждения энергосистемы Украины, даже самый экстремальный

2022-10-22 14:00

фото роССия собирает силы на белорусском аэродроме "Зябровка" возле границы с Украиной

2022-10-22 13:00

Германия готова к весне подготовить пять тысяч военных ВСУ, - Шольц

2022-10-22 12:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Данилов о защите украинского неба от дронов-камикадзе: вопрос сдвинулся с мертвой точки 2022-10-22 15:00
"Укрэнерго" рассматривает любой сценарий в случае повреждения энергосистемы Украины, даже самый экстремальный 2022-10-22 14:00
фото роССия собирает силы на белорусском аэродроме "Зябровка" возле границы с Украиной 2022-10-22 13:00
Германия готова к весне подготовить пять тысяч военных ВСУ, - Шольц 2022-10-22 12:00