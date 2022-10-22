ВОЙНА В Украине "Укрэнерго" рассматривает любой сценарий в случае повреждения энергосистемы Украины, даже самый экстремальный

2022-10-22 14:00

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что предусмотрено и проработано несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергосистемы Украины.

Об этом он рассказал в эфире общенационального телемарафона.

"Мы рассматриваем любой сценарий, даже самый экстремальный. Просчитываем, как будет работать энергосистема при разных уровнях разрушений. Мы знаем, что делать в разных ситуациях. Сейчас энергосистема сохраняет свою целостность и ограничения потребления [электроэнергии], которые мы вводим, например, сегодня, именно направлены на то, чтобы энергосистема оставалась стабильной", – сказал он.

По словам Кудрицкого, "мы, как государство, должны быть готовы к чему угодно".

Он сказал, что в результате ударов РФ была потеряна часть генерации э/э, и "потребуется, вероятно, несколько дней", чтобы вернуть объемы ее производства на прежний уровень.

Кудрицкий поблагодарил украинцев, которые прислушались к призывам экономить э/э, и призвал не относиться к этому как к акции однажды: это нужно делать и дальше, ведь россияне практически ежедневно атакуют инфраструктуру и электростанции. Энергетикам нужно время, чтобы восстановить разрушенное, и экономия – это "отдых" для энергосистемы областей и страны.

"Очень важно, чтобы наши потребители понимали, что ограничения потребления дают нам возможность стабилизировать ситуацию. То есть они не свидетельствуют о развале энергосистемы: наоборот, они говорят о том, что мы контролируем, что происходит", – сказал он.

По словам представителя Укрэнерго, если украинцы не будут придерживаться рекомендации экономить (или будет сильно разрушена инфраструктура), придется вводить плановые отключения света в районах на несколько часов.

Кудрицкий надеется, что с началом отопительного сезона люди выключат часть электронагревателей и частично разгрузят электросети.