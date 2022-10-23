ВОЙНА В Украине "Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей

2022-10-23 18:00

В результате резкого роста уровня расхода электроэнергии, "Укрэнерго" возвращает временное контролируемое ограничение потребления в ряде областей и Киеве.

Об этом пишет Telegram-канал "Укрэнерго".

"Укрэнерго" возвращает временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в:

Киеве;

Киевской области;

Черниговской области;

Черкасской области;

Житомирской области.

Это поможет снизить нагрузку и даст энергетикам время для ремонта поврежденного Россией оборудования.

"Напомним, как диспетчеры Укрэнерго принимают решение о временном отключении: если в каком-то регионе они видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений, то в таком регионе водятся временные ограничения", - добавляет "Укрэнерго".