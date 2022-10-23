"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей

В результате резкого роста уровня расхода электроэнергии, "Укрэнерго" возвращает временное контролируемое ограничение потребления в ряде областей и Киеве.
Об этом пишет Telegram-канал "Укрэнерго".
"Укрэнерго" возвращает временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в:
Киеве;
Киевской области;
Черниговской области;
Черкасской области;
Житомирской области.
Это поможет снизить нагрузку и даст энергетикам время для ремонта поврежденного Россией оборудования.
"Напомним, как диспетчеры Укрэнерго принимают решение о временном отключении: если в каком-то регионе они видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений, то в таком регионе водятся временные ограничения", - добавляет "Укрэнерго".