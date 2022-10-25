ВОЙНА В Украине Израиль предоставил Украине разведданные для поражения иранских дронов-мопедов

2022-10-25 11:33

Израиль предоставил Украине разведданные, полезные для поражения иранских беспилотников. Об этом сообщает издание New York Times.

При этом NYT не уточняет о каких именно разведываетльных данных идет речь. В сообщении говорится, что после использования оккупантами дронов против Киева министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Израиль с просьбой предоставить оружие для противовоздушной обороны.

Саму просьбу министр обороны Израиля Бенни Ганц отклонил, поскольку Израиль сотрудничает с оркостаном по проведению рейдов израильских ВВС в Сирии. Однако он отметил, что Иерусалим предоставит Киеву систему раннего предупреждения, которая поможет противостоять иранским беспилотникам.