ВОЙНА В Украине видео За кого и что вы воюете? Украинские военные обратились к роССийским солдатам

2022-10-25 17:30

Украинские военные опубликовали обращение к населению рф и российским оккупантам. Россиянам предлагают задаться вопросом, за что они воюют. ВСУ защищают свой народ, дома и семьи, от агрессии путинского режима. А российские военные на территории Украины идут на убой, защищая образ жизни вождей, и становятся соучастниками военных преступлений руководства рф.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

«Вы находитесь на территории чужой страны и участвуете в военных преступлениях российского руководства. Каждый день вас бросают на убой. Для вашего командования вы расходный материал. Потери никто не считает», — говорится в обращении.

Российским солдатам предлагают задать себе вопрос, за что они воюют.

«За страх ваших вождей потерять власть? За их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей? За их тупость и некомпетентность?» — перечисляют ВСУ.

Украинские военные обратили внимание, что Украина никогда не угрожала россии.

«Сегодня вы воюете не с НАТО, сколько бы ни об этом говорили кремлевские пропагандисты. Вы воюете против Украины, против украинского народа, а Вооруженные силы Украины защищают свой народ, свою страну от вашей агрессии. Мы готовы защищать свои дома, семьи до последнего. Подумайте и вы о своих семьях», — призвали ВСУ.