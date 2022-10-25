ВОЙНА В Украине Буданов рассказал, когда перестанет существовать Крымский мост

2022-10-25 19:00

После деоккупации полуострова эта транспортная артерия прекратит свое существование, потому что никому не нужна.

Крымский мост перестанет существовать по возвращении Крыма, ведь эта транспортная артерия никому не нужна. Об этом глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью Украинской правде.

"Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия на самом деле никому не нужна. Крымский мост испытал очень сильные разрушения. Крейсер Москва пошел ко дну, Крымский мост фактически тоже. Это все знаки, которые говорят о том, что не так уже долго этому режиму осталось", - сказал Буданов.

Отвечая за вопрос об обвинении ГУР в подрыве моста в частности, что Буданов лично причастен к этому, главный разведчик ответил, что относится к этому не до конца серьезно.

"Точно не помню название, но одно из крупнейших печатных изданий коммунистической партии Китая опубликовало статью о том, что Россия обвиняет в этом Украину с очень высоким уровнем скепсиса в этих обвинениях. А надо понимать, что то, что напечатано в издании компартии Китая, согласовано со всеми, то есть это официальная позиция. И они так легонько натолкнули на мысль, что, в принципе, Россия любит подобные вещи делать сама, чтобы кого-то в чем-то обвинить и потом вроде бы развязать себе руки", - подчеркнул он.

Напомним, утром 8 октября на Керченском мосту, соединяющем Россию и временно оккупированный Крым, зафиксировали взрыв и пожар. На железнодорожной части моста сгорел грузовой поезд, на автомобильной обрушилась часть дорожного полотна.