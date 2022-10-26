ВОЙНА В Украине Джонсон займется укреплением поддержки Украины со стороны США - Financial Times

2022-10-26 10:00



Экс-премьер Британии Борис Джонсон хочет использовать свое положение в качестве одной из главных движущих сил западной поддержки Украины в ее защите от агрессии РФ.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сосредоточится на укреплении поддержки США для Украины.

Об этом пишет Financial Times ссылаясь на союзников и друзей Джонсона.

После выхода из борьбы за должность премьер-министра после отставки Лиз Трасс Джонсон отметил, что не планирует навсегда уходить из политики. "Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время", — сказал он.

По словам одного из друзей Джонсона, маловероятно, что он войдет в кабинет под руководством нового премьер-министра Риши Сунака. "Нет никаких ожиданий, что его попросят вернуться", — сказал он.

Близкие союзники заявили, что вместо этого Джонсон хочет с пользой использовать положение, которое он заработал, находясь у власти, в качестве одной из главных движущих сил западной поддержки Украины в ее защите от агрессии России. По их словам, Джонсон планирует проводить больше времени в Вашингтоне, чтобы лоббировать дальнейшую двухпартийную поддержку Украины со стороны США.

"Формальной роли пока нет, но Бориса очень беспокоит ситуация в Украине. Он считает, что США и их расходы на оборону являются лучшей силой для военного успеха в войне, и хочет убедиться, что поддержка не ослабеет", - сказал один из друзей Джонсона.

Риши Сунак также намекнул на возможную международную роль бывшего премьер-министра выразив надежду, что Джонсон продолжит "вносить свой вклад в общественную жизнь дома и за рубежом".

Некоторые официальные лица британского правительства обсуждали возможность того, что Джонсон возьмет на себя роль международного посланника, потенциально помогая усилиям по восстановлению Украины.

Борис Джонсон - что известно

Борис Джонсон стал 77-м премьером Великобритании в июле 2019 года. Он оказывал поддержку Украине, а также призывал другие страны не идти на уступки российскому диктатору. За время полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон трижды приезжал в Киев. Во время последнего визита президент Владимир Зеленский вручил ему орден Свободы.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Причиной, из-за которой была инициирована отставка Джонсона, стал секс-скандал. В частности, заместитель председателя консерваторов Крис Пинчер приставал к коллегам по парламенту и, будучи пьяным, домагался нескольких мужчин в баре. Джонсон якобы знал о его скандальном поведении до того, как назначил на должность. По этой причине незадолго до отставки Джонсона из его правительства ушли канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Бориса Джонсона на посту премьер-министра с 6 сентября сменила Лиз Трасс, которая в кабинете Джонсона была министром иностранных дел. В предвыборной кампании Трасс обещала обеспечить Владимиру Путину поражение в Украине. В апреле она произнесла доктрину нового мира.

После избрания Элизабет Трасс премьером политика в отношении Украины в Британии не изменилась. В свою очередь Трасс подчеркнула, что Лондон будет поставлять ВСУ еще больше оружия.

Но вскоре Трасс подверглась критике из-за своих налоговых инициатив, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов. 23 сентября публикация нового проекта бюджета переполошила финансовые рынки.

18 октября стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес и один из его заместителей Джеймс Хиппи заявили, что уйдут в отставку. Такое решение может быть принято, если Лиз Трасс не выполнит свое предвыборное обещание потратить 3% ВВП на оборону к 2030 году.

Уже 20 октября, после всего 45 дней пребывания на посту, Лиз Трасс ушла в отставку с должности премьер-министра Великобритании.

Официально о намерении баллотироваться объявили лидер Палаты общин Пенни Мордонт и бывший министр финансов Риши Сунак.

22 октября СМИ сообщали, что Джонсону удалось получить поддержку более 100 депутатов, чтобы снова принять участие в предвыборной гонке за должность премьер-министра Великобритании. Но уже на следующий день Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

Позже из гонки за лидерство в Консервативной партии и должность премьер-министра выбыла Пенни Мордонт. Таким образом Риши Сунак стал единственным претендентом.

Помощь Украине от США

С начала полномасштабного вторжения России в Украину США выделили уже более $16 миллиардов. 15 октября президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи на сумму 725 миллионов долларов, которая будет передана для Вооруженных сил Украины. С учетом нового пакета общая сумма помощи Украине достигнет 17,5 миллиардов.

21 сентября глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты уже выделили на помощь Украине более $25 млрд.

4 октября президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине еще одного пакета военной помощи на сумму 625 миллионов долларов.

Однако в преддверии ноябрських промежуточных выборов в Конгрессе США растет количество противников регулярной военной помощи Украине. Среди республиканцев все чаще звучат заявления, что деньги, которые выделяются нашей стране, лучше потратить на борьбу с Китаем и решение внутренних проблем.

Из-за этого в Республиканской партии США наблюдается раскол по поводу того, как долго страна должна помогать Украине. Недавние опросы также показали, что доля республиканцев, считающих помощь чрезмерной, выросла с 9% до трети. Сейчас формируются два лагеря. Один возглавляет Кевин Маккарти, который может стать спикером Палаты представителей от Республиканской партии в следующем году. Он предложил прекратить финансирование США для борьбы с Россией. Второй возглавляет лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, который продолжает поддерживать дополнительную помощь Украине.