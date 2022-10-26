ВОЙНА В Украине Почему отключение света длится более 4 часов в сутки — ДТЭК

2022-10-26 18:00

Временное отключение должно длиться не более четырех часов подряд.

Часто случается, что временное отключение электроэнергии в Украине длится более четырех часов для одного клиента, или свет исчезает несколько раз в сутки.

В ДТЭК Киевские региональные электросети объяснили, что продолжительность отключения может увеличиваться, если дисбаланс энергосистемы значительный.

Так, отключение для каждого клиента должно длиться не более четырех часов. При этом возможна небольшая погрешность во времени 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

При этом оно может повториться в течение суток через четыре часа, если "Укрэнерго" не отменит применение стабилизационных отключений.

Напомним, в ДТЭК объяснили, почему в одних домах постоянно отключают свет, а в других совсем нет.