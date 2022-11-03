ВОЙНА В Украине документ ЕС готов поставлять Украине электроэнергию, в случае ее дефицита из-за обстрелов врага

2022-11-03 15:37

ЕС готов поставлять Украине электроэнергию, в случае ее дефицита в результате российских обстрелов

Об этом заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы за две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались", - сказала она.

По словам Симсон, электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это означает, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС.

"Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС. Очевидны страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине - это, конечно, ее ближайшие соседи. Объемы, которые они могут предоставить, ограничены мощностями для торговли, согласованными в рамках европейской энергосети ENTSO-E. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличивать этот лимит", - сказала Симсон.

subscriber subscriber

Еще по теме

До кінця року Україна відсуне окупантів на позиції лютого, - екскомандувач сил США в Європі

2022-11-03 13:35

Мешканців Київської області можуть тимчасово переселити в інші регіони

2022-11-03 08:26

Впервые в истории. На ПВК Вагнера и Пригожина подали в суд из-за преступлений в Украине

2022-11-02 21:30

Иран планирует отправить роССии примерно 1000 единиц беспилотников и баллистических ракет — CNN

2022-11-02 20:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССии вряд ли удастся противостоять партизанскому сопротивлению, - ISW

2022-11-03 16:00

документ ЕС готов поставлять Украине электроэнергию, в случае ее дефицита из-за обстрелов врага

2022-11-03 15:37

На Черкащині будують житло для сімей загиблих захисників України та тяжкопоранених, – начальник ОВА Ігор Табурець про унікальний проект

2022-11-03 14:47

Что делать, если вдруг исчезнет мобильная связь

2022-11-03 14:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССии вряд ли удастся противостоять партизанскому сопротивлению, - ISW 2022-11-03 16:00
документ ЕС готов поставлять Украине электроэнергию, в случае ее дефицита из-за обстрелов врага 2022-11-03 15:37
На Черкащині будують житло для сімей загиблих захисників України та тяжкопоранених, – начальник ОВА Ігор Табурець про унікальний проект 2022-11-03 14:47
Что делать, если вдруг исчезнет мобильная связь 2022-11-03 14:29