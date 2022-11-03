ВОЙНА В Украине документ ЕС готов поставлять Украине электроэнергию, в случае ее дефицита из-за обстрелов врага

2022-11-03 15:37

ЕС готов поставлять Украине электроэнергию, в случае ее дефицита в результате российских обстрелов

Об этом заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы за две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались", - сказала она.

По словам Симсон, электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это означает, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС.

"Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС. Очевидны страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине - это, конечно, ее ближайшие соседи. Объемы, которые они могут предоставить, ограничены мощностями для торговли, согласованными в рамках европейской энергосети ENTSO-E. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличивать этот лимит", - сказала Симсон.