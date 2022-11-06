ВОЙНА В Украине В Украине будут судить уклонистов от мобилизации из Киева, Полтавы и Одессы: что известно

2022-11-06 19:00

Мужчины пытались избежать мобилизации.

На Львовщине будут судить еще троих уклонистов от мобилизации: 42-летнего киевлянина, 40-летнего жителя Полтавщины и 37-летнего одессита. Максимальное наказание, предусмотренное законом, до двух лет лишения свободы.

Как сообщили в полиции, все три мужчины пытались сбежать за границу через пункт пропуска "Краковец" с поддельными документами.

Уклонисты самостоятельно подделали удостоверение военнообязанного, внеся в них недостоверные сведения о признании непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

Досудебные расследования завершены. Обвинительные акты направлены на рассмотрение суда.

Напомним, что в Украине введено военное положение и начата мобилизация в Вооруженные Силы Украины. Установлены ограничения по выезду за пределы страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Мобилизация также будет проходить и в 2023 году для обеспечения не только обороны, но и для наступления. Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки рассказал, как она будет происходить.