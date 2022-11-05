ВОЙНА В Украине видео Все будет Украина: защитники подняли наш флаг еще над одним населенным пунктом Херсонской области

2022-11-05 16:00

Вооруженные силы Украины освободили еще один населенный пункт во временно оккупированной страной-агрессором россией Херсонской области. Наши защитники подняли сине-желтый флаг над Малой Сейдеминухой.

Захватчиков выгнали из поселка бойцы 61-й отдельной пехотной степной бригады оперативного командования «Юг» ВСУ, о чем они и сообщили на своей странице в сети Facebook.

«Флаг Украины поднимается над Малой Сейдеменухой!» – сообщили бойцы ВСУ.

На кадрах видно, как один из военнослужащих поднимается на крышу здания с украинским флагом и фиксирует его там.

«Давай-давай, подними его! Вот за это мы и здесь! Слава Украине!» – радостно говорит голос за кадром.

Поселок расположен в Бериславском районе – в 80 километрах от самого Херсона.