ВОЙНА В Украине Оккупанты начали строить линию обороны вокруг Мариуполя - мэрия

2022-11-07 18:30

 

Российские оккупационные войска начали строить линию обороны вокруг захваченного Мариуполя Донецкой области. Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

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"Вокруг Мариуполя оккупанты начали строить линию обороны. Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в Мариуполе, работают на фронт. Производят противотанковые бетонные "пирамидки", которые частично везут в сторону Запорожья/Херсона. Частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольское", - написал он в Telegram.

Детали

Также, по словам чиновника, рашисты значительно усиливают направление с севера в село Старый Крым.

"Несмотря на все заявления "россия здесь навсегда", в реальности россияне не имеют такого оптимизма. Поэтому, если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя", - добавил он.

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