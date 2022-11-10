ВОЙНА В Украине видео ВСУ освободили от оккупантов Снигиревку в Николаевской области

2022-11-10 17:00

Украинские защитники выгнали российских оккупантов из города Снигиревка.

В Баштанском районе Николаевской области ВСУ освободили от оккупантов город Снигиревка.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

"Сегодня, 10 ноября, 2022 года, был освобожден город Снигиревка силами 312-го отдельного разведывательного батальона. Слава Украине!", — говорят на видео украинские разведчики.

Местные жители встречали освободителей аплодисментами и словами "спасибо".

Напомним, что Снегиревка является одним из ключевых населенных пунктов на временно оккупированном правобережье Херсонской области и частично Николаевской области. Враг покинул Снегиревку в темное время суток.