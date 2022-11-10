В четверг, 10 ноября, украинские военные установили флаг в Чкалово (Херсонская область)
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в социальных сетях.
"Чкалово Херсонской области освобождено ВСУ", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как украинский военный устанавливает флаг Украины на местном здании.
Напомним, что военные зашли в три села на юге Украины.
Так, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только в сутки украинские бойцы взяли под контроль 12 населенных пунктов в Херсонской области.