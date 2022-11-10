ВОЙНА В Украине видео ВСУ установили флаг в Чкалово Херсонской области

2022-11-10 22:00

 

В четверг, 10 ноября, украинские военные установили флаг в Чкалово (Херсонская область)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в социальных сетях.

"Чкалово Херсонской области освобождено ВСУ", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинский военный устанавливает флаг Украины на местном здании.

Напомним, что военные зашли в три села на юге Украины.

Так, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только в сутки украинские бойцы взяли под контроль 12 населенных пунктов в Херсонской области.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ возобновили контроль над 41 населенным пунктом на Херсонском направлении, - Залужный

2022-11-10 21:00

За сутки ВСУ продвинулись на Луганщине на 2 километра – Генштаб

2022-11-10 20:00

Отступление военных РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, - ISW

2022-11-10 19:30

ВСУ ударили по штабу роССиян в поселке Червоный Маяк в Херсонской области, - Братчук

2022-11-10 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео ВСУ установили флаг в Чкалово Херсонской области

2022-11-10 22:00

ВСУ возобновили контроль над 41 населенным пунктом на Херсонском направлении, - Залужный

2022-11-10 21:00

За сутки ВСУ продвинулись на Луганщине на 2 километра – Генштаб

2022-11-10 20:00

Отступление военных РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, - ISW

2022-11-10 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео ВСУ установили флаг в Чкалово Херсонской области 2022-11-10 22:00
ВСУ возобновили контроль над 41 населенным пунктом на Херсонском направлении, - Залужный 2022-11-10 21:00
За сутки ВСУ продвинулись на Луганщине на 2 километра – Генштаб 2022-11-10 20:00
Отступление военных РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, - ISW 2022-11-10 19:30