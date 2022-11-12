ВОЙНА В Украине видео Трофейных вертолетов у нас еще не было: на Херсонщине ВСУ раздобыли Ми-8

2022-11-12 09:00

Украинские воины 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ вернули вертолет Ми-8 в аэропорту "Херсон".

Видео опубликовал в твитере военный блогер Special Kherson Cat.

"Я не знаю, кто там отжимает танки или что-то такое, но мы отжали вертолет. Это сделал 1-й батальон 28-й бригады. Похоже, вертолет раньше был украинский. Теперь мы его возвращаем в родную гавань", — сказал военный, который снимал видео, предположительно в Чернобаевке.

Вероятно, ранее этот вертолет был захвачен российскими оккупантами и перекрашен. Где и при каких обстоятельствах вертолет был потерян неизвестно.

В сети россияне сетуют, почему российски войска не сожгли "птичку" перед отступлением с правого берега.

И предупреждают, что теперь из этого вертолета может прилететь БК на их голову.

Ми-8 - советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Самый массовый вертолет с двумя двигателями в мире, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Широко используется для выполнения многих гражданских и военных задач.