ВОЙНА В Украине Глава минобороны Британии назвал бегство войск рф из Херсона унижением москвы, но предупредил об опасности

2022-11-13 16:00

Вывод войск оккупантов РФ с территории Херсона, несомненно, является победой ВСУ и поощряется союзниками на Западе, однако не дает оснований пренебрегать угрозами, которые сохраняет российская армия.

Освобождение единственного областного центра, который Москве удалось захватить с начала войны, станет поводом для новых атак по мирной инфраструктуре.

Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает агентство Reuters. Он заметил, что для Кремля потеря Херсона – стратегический провал, это не может не вызвать агрессии со стороны диктатора Путина.

"И хотя вывод приветствуется, никто не собирается недооценивать сохраняющуюся угрозу, исходящую от Российской Федерации. Партнеры должны продолжать оказывать Украине поддержку военной техникой и вооружением", – подчеркнул британский чиновник.

Уоллес сказал, что российская армия понесла огромные потери в обмен на международный изоляционизм и унижение, и Украина будет продолжать действовать при поддержке Великобритании и международного сообщества.