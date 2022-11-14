ВОЙНА В Украине В "Укрэнерго" спрогнозировали, когда улучшится ситуация с энергоснабжением

2022-11-14 16:30

 Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о том, что ограничения по снабжению электроэнергией продолжатся еще неделю в Киеве и семи областях.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Плановые отключения электроэнергии еще неделю будут проходить в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

"На этой неделе было повреждение очень важного нашего объекта в юго-западной части Украины. Ситуация остается тяжелой. Впрочем, мы по-прежнему работаем над восстановлением повреждений. Мы планируем, что графики отключений в этих регионах будут плановыми – если не будет дальнейших разрушений", – говорит Кудрицкий.

Он объяснил, что когда есть возможность, "более стабильные регионы" делятся электричеством с крупнейшими регионами потребления – например, Киевским или Харьковским энергоузлами.

"Но сейчас сеть в этих регионах получила значительные повреждения. Об устранении всех повреждений, а мы говорим о почти 900 ракетах и дронах, которые были выпущены по энергообъектам, пока не приходится", - подытожил Кудрицкий.

 

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