Польша повышает боеготовность войск и не исключает применение 4 статьи НАТО

2022-11-16 18:00

В Польше после взрывов около села Пшеводув в Люблинском воеводстве правительство решило повысить боеготовность некоторых воинских частей.

По словам руководителя Бюро национальной безопасности Польши Яцека Северы, президент страны Анджей Дуда обсудил ситуацию с генеральным секретарем НАТО, после чего была проведена проверка относительно применения статьи 4 устава Североатлантического Альянса.

Как заявил спикер польского правительства Петр Мюллер после заседания комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны, которое созвал премьер-министр, недавно "было решено повысить готовность некоторых воинских частей в Польше".

"Мы только решили проверить, есть ли основания для запуска процедур, вытекающих из четвертого пакта НАТО", - добавил Мюллер.

Хотя агентство AP сообщало, что российские ракеты упали на территорию Польши, ни официальная Варшава, ни Вашингтон и НАТО пока не подтвердили эти сообщения. В министерстве обороны РФ отрицают ракетные удары по территори Польши.

Отметим, что статья 4 НАТО подразумевает, что "договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой".