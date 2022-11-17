ВОЙНА В Украине Украинцы смогут получить компенсацию на лекарства: кого коснется

2022-11-17 20:30

 

Украинцы, которые нуждаются в медикаментах, смогут получить компенсацию на их покупку и доставку.

Об этом сообщается на сайте liki24.com.

Так, единовременную помощь украинцам оказывает Фонд Лекарства для Украины - он покрывает до 50% стоимости заказа, а также организует бесплатную доставку заказов от 500 гривен.

Для оформления помощи необходимо воспользоваться сайтом или приложением Liki24.

При этом всю сумму сразу можно не тратить, ее часть можно использовать в дальнейшем. Однако компенсация не может превышать 500 гривен. К тому же действует ограничение во времени – средства доступны на протяжении трех дней с момента активации услуги.

Получить медикаменты с компенсацией можно через Укрпочту или Новую почту. То есть, по всей стране, где работают соответствующие отделения. Также стоит учесть то, что компенсация не действует при самовывозе препаратов – лишь при заказе доставки.

Как отмечается, помощь доступна всем украинцам, которые пострадали от войны и нуждаются в медикаментах.

При этом украинцев призвали ответственно относиться к ситуации и использовать деньги Фонда, если они потеряли источник дохода или не могут купить лекарства по другим причинам, к которым привела война.

Напомним, цены на лекарства в Украине выросли почти на 50%

 

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