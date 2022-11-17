ВОЙНА В Украине Генерал США: освобождение Крыма военными методами возможно, но маловероятно

2022-11-17 22:00

Глава объединенных штабов США Марк Милли на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином рассказал о своем видении стратегии россии на нынешнем этапе войны.

Цитата

"россия решила использовать время для перегруппировки сил. В то же время они проводят кампанию террора, нанося максимум страданий украинскому мирному населению, чтобы взорвать боевой дух украинцев", — сказал Марк Милли.

По оценке генерала США возможность освобождение Украиной Крыма военным методом остается низкой.

"Вероятность военной победы Украины с вытеснением россиян, в том числе из Крыма... Вероятность того, что это может скоро произойти, с военной точки зрения — низкая", — заявил американский генерал.

"Политическое решение с уходом россиян из Крыма может быть. Это возможно", — добавил Милли.

Напомним

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли пытался поговорить со своим российским коллегой генералом Валерием Герасимовым во вторник после упавшей в Польше ракеты, но попытки не увенчались успехом.