ВОЙНА В Украине кремль готовит очередную волну мобилизации, но она ухудшит качество войска – ISW

2022-11-19 09:00

Аналитики отметили, что очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью.

Россию ждет очередная волна мобилизации, которая в итоге ухудшит общее качество российских войск, которых перебрасывают на фронт в Украину.

Как отметили аналитики Института изучения войны (ISW), "продолжение скрытых мобилизационных мероприятий и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призовним, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования Вооруженных сил".

Аналитики напомнили, что Кремль заявлял, что президенту РФ Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ о формальном завершении периода мобилизации.

Как считают в ISW, Путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократический и административный потенциал для призыва.

"Однако очевидно, что российская власть никогда не прекращала мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то самое время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения", - пояснили аналитики.

Очередная волна мобилизации, предполагают в ISW, приведет к еще более низкому качеству подготовки как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество "учебных" мест.

"Следующая волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь ухудшит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на фронт в Украину", - отметили аналитики.

Мобилизация в РФ

Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября о начале частичной мобилизации. Мобилизовать должны были только тех, кто находился в запасе, но повестки получали и люди, далекие от военного дела.

Сразу после объявления мобилизации из РФ начали массово выезжать мужчины. Самыми популярными направлениями для побега были Армения, Грузия, Монголия и Турция.

В российском Минобороны утверждали, что мобилизовать должны около 300 тыс. резервистов. 4 ноября Путин заявил, что мобилизовали 318 тыс. россиян, и из них 49 тыс. уже воюют в Украине.