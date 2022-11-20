ВОЙНА В Украине ВСУ могут вернуть Крым в начале зимы - Минобороны

2022-11-20 17:00

Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ вернут контроль над Крымом предположительно до конца декабря.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что уже в начале зимы ВСУ могут вернуть временно оккупированный Крым. Война между Украиной и Россией, возможно, завершится к концу весны. Об этом он заявил в интервью Sky News.

По словам Гаврилова, ВСУ вернут контроль над Крымом предположительно до конца декабря.

Что касается перспективы мирных переговоров с Кремлем, то, как отметил замглавы Минобороны, они состоятся исключительно после того, как РФ полностью покинет территорию Украины, в том числе территорию Крыма и части востока страны.

"В Украине есть решение, что мы идем до конца. Неважно, какой сценарий лежит на столе. Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже достигли, и все знают, что любая задержка или заморожен конфликт - это лишь продолжение этой войны против существования Украины как нации", - заявил Гаврилов.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что существуют все основания для продолжения войны в 2023 году.

Как заявил ранее министр обороны Алексей Резников, война против России не может закончиться по "сирийскому" или "корейскому" сценарию, а только по сценарию ВСУ.