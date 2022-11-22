ВОЙНА В Украине Управление Верховного комиссара ООН обнародовало данные по жертвам среди мирного населения Украины

2022-11-22 14:32

За время полномасштабного вторжения оркостана в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало среди гражданского населения Украины 6 595 погибших и 10 189 раненых. Об этом говорится в отчете УВКПЧ, но при этом отмечается, что на самом деле погибших и раненых может быть намного больше.

"В общей сложности 6 595 погибших (2 575 мужчин, 1 767 женщин, 172 девочки и 206 мальчиков, а также 37 детей и 1 838 взрослых, пол которых пока не установлено)", - отмечается в отчете.

По официальным данным ООН, с начала войны в Украине 10 189 мирных жителей получили ранения (2 212 мужчин, 1 579 женщин, 211 девушек и 299 парней, а также 245 детей и 5 643 взрослых, пол которых пока не установлен).

В Донецкой и Луганской областях зафиксированы данные о 3 939 погибших и 5 338 раненых.

На территории, контролируемой правительством Украины, зарегистрировано 3 490 погибших и 3 815 раненых, а на территории, временно оккупированной РФ, - 449 погибших и 1 523 раненых.

"В других регионах Украины (г. Киев, а также Черкасская, Черниговская, Ивано-Франковская, Харьковская, Херсонская, Кировоградская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская, Хмельницкая, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская и Житомирская области), которые на момент потерь находились под контролем правительства Украины, 7 507 жертв (2 656 погибших и 4 851 раненый)", - заявили в ООН.

Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения были вызваны применением оружия взрывного действия с большим радиусом поражения: обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивные системы залпового огня, ракеты и воздушные удары.

Отмечается, что фактические цифры значительно выше, поскольку поступление информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения все еще ждут подтверждения.