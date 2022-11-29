Политика Германия озвучила условие для расширения Европейского Союза

2022-11-29 08:26

Германия согласится на расширение Европейского Союза только в том случае, если этот процесс будет сопровождаться реформой объединения. Об этом заявил государственный секретарь Федеральной канцелярии и главный советник канцлера ФРГ Йорг Кукис, передает Euractiv.

Отмечается, что призыв к реформе ЕС до сих пор встречал сопротивление, особенно со стороны восточных и скандинавских государств-членов, однако Берлин уверен, что консенсус по реформе ЕС может быть достигнут.

"Как у правительства Германии, у нас очень четкая позиция по этому поводу, и ответ заключается в том, что нам нужна институциональная реформа. По крайней мере, одновременно с расширением", - указал Кукис.

По его словам, успех реформы ЕС будет зависеть от того, "насколько усердно мы ведем переговоры" и "насколько четко мы сообщаем, что допустим расширение только в том случае, если будут проведены институциональные реформы".

Издание напомнило, что правительство Германии подчеркнуло важность реформирования ЕС с момента своего прихода к власти в прошлом году. С тех пор оно приняло более "прагматичный" подход, направленный на проведение институциональной реформы в рамках существующих договоров.

Кроме того, Германия не одинока в своем стремлении - Франция и Испания также стремятся реформировать блок.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре поддержала эту идею и конституционное собрание, ведущее к реформе договора.

Напомним, в конце августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что поддерживает вступление в Евросоюз Украины, Молдовы и Грузии.