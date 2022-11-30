Генеральный штаб ВСУ озвучил реальные потери врага в технике и живой силе
2022-11-30 14:31
С 24 февраля по 30 ноября общие потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 88 880 (+500 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
- 2914 (+3) танков
- 5872 (+6) боевых бронированных машин
- 1902 (+1) артиллерийская система
- 395 реактивных систем залпового огня
- 210 (+1) средств ПВО
- 280 самолетов
- 261 вертолет
- 1562 (+7) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 531 крылатая ракета
- 16 кораблей / катеров
- 4429 (+6) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 163 единицы специальной техники
- 1 крымский мост