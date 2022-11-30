ВОЙНА В Украине Генеральный штаб ВСУ озвучил реальные потери врага в технике и живой силе

2022-11-30 14:31

С 24 февраля по 30 ноября общие потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 88 880 (+500 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

  • 2914 (+3) танков
  • 5872 (+6) боевых бронированных машин
  • 1902 (+1) артиллерийская система
  • 395 реактивных систем залпового огня
  • 210 (+1) средств ПВО
  • 280 самолетов
  • 261 вертолет
  • 1562 (+7) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 531 крылатая ракета
  • 16 кораблей / катеров
  • 4429 (+6) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 163 единицы специальной техники
  •  1 крымский мост
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