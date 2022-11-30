ВОЙНА В Украине Генеральный штаб ВСУ озвучил реальные потери врага в технике и живой силе

2022-11-30 14:31

С 24 февраля по 30 ноября общие потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 88 880 (+500 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены: