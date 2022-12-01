ВОЙНА В Украине На роССии отправили зеков на заводы собирать танки - из-за мобилизации некому работать

2022-12-01 13:35

на россии на Уралвагонзавод в отправят работать 250 заключенных, отбывающих наказание в Нижнем Тагиле. 

В частности, они будут работать на заводе операторами станков, сверлильщиками, токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, электросварщиками, слесарями и машинистами крана.

В то же время от 4% до 20% зарплат заключенных удержат в пользу государства.

Власти оркостана решили использовать труд зеков на танковом заводе, когда военным предприятиям начала грозить нехватка рабочих рук из-за мобилизации.

С начала войны в Украине оборонные заводы перешли на трехсменный режим работы. Изменение графика объяснили "производственной необходимостью", уходить в отпуск сотрудникам запретили.

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фото Люксембург передав Україні надсучасні безпілотники Primoco One 150 - в чому їхня унікальність 2022-12-01 12:28