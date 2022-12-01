ВОЙНА В Украине Пентагон озвучил данные: сколько иранский режим передал беспилотников для ударов по Украине

2022-12-01 08:26

Количество боевых БПЛА, которые иранский режим передал рашистам для ударов по Украине, составляет "сотни единиц". Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона, генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

Он отметил, что эрефия продолжает искать способы приобрести дополнительные боевые системы.

Представитель Пентагона также выразил обеспокоенность взаимодействием Ирана и рф. По его словам, они "продолжают экспортировать террор и использовать эти системы для нападения на невоенные цели, включая гражданские".

Напомним, по данным разведки Британии, наа роССии могли закончиться иранские дроны.

Ранее Иран неоднократно отрицал поставки дронов на россию. При этом ВСУ сбили уже сотни иранских аппаратов Shahed-136, которые орки маркируют как Герань-2.

subscriber subscriber

Еще по теме

Бельгия предоставит Украине подводные беспилотники и мобильные лаборатории

2022-11-27 19:00

Не боятся непогоды: Люксембург передал Украине современные беспилотники Primoco One 150

2022-11-27 12:00

Атака Ирана на израильский танкер: ВМС США обнаружили обломки "Шахеда"

2022-11-24 17:30

Українська армія набагато краще підготовлена до війни взимку, ніж ворог, – голова Пентагону Ллойд Остін

2022-11-24 08:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить

2022-12-01 09:31

Пентагон озвучил данные: сколько иранский режим передал беспилотников для ударов по Украине

2022-12-01 08:26

Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить

2022-11-30 22:00

Генераторы и технологии: Германия и Италия передадут помощь Украине

2022-11-30 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить 2022-12-01 09:31
Пентагон озвучил данные: сколько иранский режим передал беспилотников для ударов по Украине 2022-12-01 08:26
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить 2022-11-30 22:00
Генераторы и технологии: Германия и Италия передадут помощь Украине 2022-11-30 20:30