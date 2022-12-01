ВОЙНА В Украине Пентагон озвучил данные: сколько иранский режим передал беспилотников для ударов по Украине

2022-12-01 08:26

Количество боевых БПЛА, которые иранский режим передал рашистам для ударов по Украине, составляет "сотни единиц". Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона, генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

Он отметил, что эрефия продолжает искать способы приобрести дополнительные боевые системы.

Представитель Пентагона также выразил обеспокоенность взаимодействием Ирана и рф. По его словам, они "продолжают экспортировать террор и использовать эти системы для нападения на невоенные цели, включая гражданские".

Напомним, по данным разведки Британии, наа роССии могли закончиться иранские дроны.

Ранее Иран неоднократно отрицал поставки дронов на россию. При этом ВСУ сбили уже сотни иранских аппаратов Shahed-136, которые орки маркируют как Герань-2.