ВОЙНА В Украине У посольства Украины в Мадриде произошел взрыв — первые подробности

2022-11-30 18:30

 

Сегодня, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде (Испания) раздался взрыв. Ранения получил один сотрудник посольства. По предварительной информации, он вскрыл конверт, в котором находилось миниатюрное взрывное устройство. На месте происшествия работают правоохранители.

Об этом сообщают итальянские СМИ.

По словам очевидцев, взрывчатка находилась в конверте, который получил пострадавший сотрудник посольства. Он смог самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Его госпитализировали.

Полиция Мадрида активировала антитеррористический протокол: район посольства оцеплен, на место происшествия отправились специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что Испания направит полицейских в Украину для помощи в расследовании военных преступлений российской армии.

Также сообщалось, что Испания подготовит украинских снайперов по программе, которая предусматривает двухмесячный курс обучения для 400 человек. Занятия будут проходит на военной базе испанских вооруженных сил в Толедо.

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