ВОЙНА В Украине Минздрав подсказал, какие лекарства украинцы могут получить бесплатно

2022-12-01 18:30

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, какие лекарства можно получить бесплатно при лечении в стационаре и амбулаторно.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Так, несмотря на войну, государство продолжает финансировать программы, благодаря которым украинцы могут получать лекарства безвозмездно.

В частности, к ним относятся:

Лекарства из Национального перечня (https://bit.ly/3Ur1SlR) основных лекарственных средств, которые медучреждения закупают самостоятельно. Узнать, входит ли назначенное лекарство в Нацперечень также можно на сайте «Лекарства Контроль»: https://likicontrol.com.ua/.

Есть ли такое лекарство в заведении, можно проверить на информационных стендах больницы или на официальных вебсайтах региональных департаментов и управлений здравоохранения.

Лекарства, которые централизованно закупают Медицинские закупки Украины.

В частности, данные препараты для людей с онко, пациентов с гемофилией, больных детским церебральным параличом, медикаменты для лечения туберкулеза и т.д.

При этом информация об остатках лекарств, закупаемых по государственным программам, публикуется на сайте Минздрава (https://moz.gov.ua/zakupivli-likiv), а также на информационных стендах медучреждений.

Также можно посмотреть информацию о лекарствах с местными программами обеспечения пациентов.

Наличие программ можно проверить на сайтах департаментов здравоохранения местных органов власти.

К тому же во время лечения амбулаторно можно воспользоваться программой «Доступные лекарства» (https://moz.gov.ua/.../programa-dostupni-liki-prodovzhue...).

При этом на время войны получение "доступных лекарств" упрощено:

если потеряли связь с врачом, обратиться по рецепту на "доступное лекарство" можно к любому другому врачу "первички" (педиатр/терапевт, семейный врач). Заключать новую декларацию необязательно;

на период действия военного положения вместе с электронными рецептами на "доступные лекарства" действуют и бумажные;

в рецепте на инсулин врач может указывать не торговые названия препаратов, а тип инсулинов: инсулин человеческий генно-инженерный: короткого или среднего действия и т.д.