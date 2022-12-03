ВОЙНА В Украине Будет прорыв на трех фронтах: Свитан рассказал, на каких направлениях продвигаются ВСУ

2022-12-03 16:00



По его словам, один из лучших вариантов наступления украинских военных сейчас вырисовывается в направлении временно оккупированного Крыма.

Украинские силы уже пришли в движение. Вскоре может произойти прорыв сразу на нескольких направлениях.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Роман Свитан в беседе с Юлией Латыниной, отметив, что направление Крыма - самый лучший вариант, который сейчас уже можно проводить.

"После того, как наши оперативно-тактические группы отобьют Новую Каховку, дальше войска переправятся по Каховской ГЭС, по Каховской дамбе в район Новой Каховки. Там будет организован определенный плацдарм, с которого можно совершить один танковый переход и оказаться в Крыму. Именно это движение и подразумевали большинство спикеров, которые говорили, что украинские войска до нового года зайдут в Крым. Именно этот вариант на данный момент и выполняется. Армейская арта перемалывает россиян у Новой Каховки. Наши группы уже переправляются на левый берег", - говорит Свитан.

Так же, по его словам, второй вариант продвижения ВСУ - основной - с Орехово на Токмак и дальше в Мелитополь.

"Это движение есть. Причем оно сейчас чуть восточнее - начинается из-под Гуляйполя. Уже начали двигаться наши войска в сторону Полог. Не по 10 км в день, но идет постоянное движение. Из-под Полог уже побежали некоторые российские части, дезертируют и частично мобилизованные. Уходят так же и оккупационные органы. Интересно то, что с правого берега Херсонской области они уходили в Крым. А сейчас с левого берега Херсонской области, из Токмака оккупанты уходят на Мариуполь. То есть они прекрасно понимают, что наше движение дальше будет оккупировать их в Крыму. Поэтому сразу уходят в сторону России - на Мариуполь и дальше на Ростов", - отметил Свитан.

Эксперт подытожил: в ближайшее время движение ВСУ начнется по трем перспективным направлениям одномоментно:

- из-под Каховки на Армянск,

- из-под Гуляйполя на Орехово в сторону Токмака на Мелитополь,

- и, скорее всего, начинает двигаться сватовская группировка украинских войск.

"Там подсохло, хватает войск, чтобы прорвать линию фронта, которую они так и не смогли выстроить - от Сватово до Кременной. А прорыв этой линии фронта, в зависимости от замысла главкома, - это выход на Луганск. При чем там есть интересная опция при выходе на Луганск (это будет зависеть от приданных сил и средств) - его (Луганск - ред.) можно не брать, а обойти с востока и дальше уйти на Таганрог и тогда вся российская группировка, которая сейчас находится на территории Украины, окажется в оперативном котле", - отметил Свитан.

По его словам, выход наших войск через Луганск на Красный Дон и Таганрог отсекает всю донецкую, запорожскую и херсонско-крымскую группировку россиян от сухопутного коридора.

"Но для этого надо очень много наступательной техники. Нам нужна броня. Личный состав есть, нам не хватает брони. Поэтому если натовские совещания, которые прошли накануне, закончатся принятием решения и нам передадут броню (хотя бы лёгкую броню), то мы можем выполнить еще и такое интересное движение", - прогнозирует эксперт.

Война в Украине: что известно

Отметим, что мнение Свитана по поводу наступления ВСУ разделяет и публицист и политолог Андрей Пионтковский. Так, он считает, что если Украина получит от США набор вооружений, то в кратчайшие сроки сможет пойти в крупное наступление в Запорожской области. По его словам, возможно "взятие Мелитополя, выход на побережье, создание огромного херсонско-крымского котла и капитуляция России".

Ранее в НАТО заявляли, что помогут Украине защищаться от России "столько, сколько потребуется".

Так же главы МИД стран-членов НАТО по итогам встречи в Бухаресте выпустили заявление, в котором заверили, что Альянс усилит поддержку Украины.

По данным аналитиков ISW, общий темп военных операций Сил обороны Украины и российских оккупационных войск вдоль линии фронта в последние дни замедлился из-за ухудшения погодных условий. Но, вероятно, он ускорится уже начиная со следующих нескольких недель.