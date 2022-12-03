ВОЙНА В Украине Потери роССии приближаются к 91 тысяче: за сутки ВСУ ликвидировало еще 510 оккупантов

2022-12-03 11:00

Общие потери армии РФ перевалили за 90 тысяч.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 510 российских захватчиков. Таким образом, на 3 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 90 600 человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 03.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 90600 (+510) человек ликвидировано;

танков ‒ 2917 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 5886 (+3) ед;

артиллерийских систем – 1906 (+1) ед;

РСЗО – 395 (+0) ед;

средства ПВО – 210 (+0) ед;

самолетов – 280 (+0) ед;

вертолетов – 263 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8);

крылатые ракеты – 531 (+0);

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8) ед;

специальная техника – 163 (+0).

Потери России в войны против Украины

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что Кремль новой волной мобилизации в России надеется переломить ход войны с Украиной в свою пользу. Вторая волна мобилизации может быть больше первой.

В Херсонской области оккупанты обстреляли позиции мобилизованных из террористической республики "ДНР". 14 военных погибли и 7 – получили ранения.

Советник офиса президента Алексей Арестович подчеркнул, что на поле боя мобилизованные россияне не различают цели, не знают, куда и как стрелять.