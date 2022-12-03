ВОЙНА В Украине В Госдепе рассказали, готов ли Байден встретиться с путиным для переговоров о судьбе Украины

2022-12-03 13:00

Президент США Джо Байден встретится с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров о мире в Украине, если РФ продемонстрирует готовность положить конец войне.

Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс, — пишет Укринформ.

«То, что сказал президент Байден вчера – если президент Путин готов прекратить эту войну в Украине, мы со своей стороны готовы присоединиться к дипломатии. Включая возможные переговоры (Байдена – ред.) с президентом Путиным», — отметил Прайс.

В то же время, Соединенные Штаты Америки будут проводить такие переговоры в тесной координации с союзниками по НАТО и Украиной.

«Ничего об Украине без Украины», — напомнил чиновник принцип, которым руководствуется американская сторона по любым переговорам по украинскому вопросу.

Также США никогда не признают попытки незаконной аннексии Россией украинских территорий, которые она оккупировала после 2014 года.

Но сейчас РФ уже четко дает понять, что она не настроена на конструктивный диалог и дипломатию.

«Поэтому вместе с нашими партнерами и союзниками мы сосредоточены на том, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злодеяния, поддержать Украину в ее усилиях защититься от российской агрессии, а также уменьшить для остального мира влияние войны, развязанной Путиным», — резюмировал представитель Госдеп США.

Напомним, американский президент Джо Байден заявил о готовности к переговорам Путиным, если тот окончит войну в Украине. Президент США уточнил, что у него нет ближайших планов связываться с Путиным, но он "готов поговорить" с российским диктатором, "если тот действительно заинтересован покончить с войной".