ВОЙНА В Украине В Луганской области идут тяжелые бои, ВСУ продвигаются на Сватовщине и Кременщине, – Гайдай

2022-12-03 19:00

Вооруженные силы Украины постепенно освобождают Луганскую область на направлении Сватово и Кременной. Тяжелые бои идут практически за каждый метр земли, потому что у российских оккупантов было время подготовить оборону.

Также войска РФ свезли на Луганщину тысячи мобилизованных в надежде удержать оккупированные территории. Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, украинские военнослужащие продавливают оборону россиян. Гайдай подчеркнул, что воины ВСУ ведут тяжелые бои практически за каждый метр Луганщины.

"Что касается Харьковского направления, как раз Сватово и Кременной, то там Вооруженные силы Украины потихоньку продавливают защиту российских оккупационных войск. В принципе, медленно, но уверенно выдавливают их подальше. При чем там реально бои идут за каждые 100 метров", – отметил глава ОВА.

Также Гайдай отметил, что российские террористы выстроили серьезную оборону и продолжают свозить стройматериалы для укрепления своих позиций. Также на Луганщину везут новое "пушечное мясо" в виде недавно мобилизованных россиян.

"Нельзя сказать, что там есть какие-то большие прорывы, что захватили сразу несколько населенных пунктов. Нет. Дается все очень тяжело, потому что время все-таки у россиян было, подготовились они достаточно серьезно, и все больше и больше привозят стройматериалов, техники и мобилизованных. Там просто тысячи этих солдат. Но тем не менее ВСУ потихоньку двигаются вперед", – сказал Гайдай.

Напомним, на Сватовском и Лиманском направлениях военнослужащие страны-агрессора пытаются остановить продвижение Сил обороны Украины. Для этого оккупанты проводят инженерное оборудование укреплений, а также ищут новобранцев среди населения контролируемой Россией самопровозглашенной "ЛНР".

Ранее сообщалось, что погода все еще не способствует быстрому продвижению Вооруженных сил Украины в Луганской области. Несмотря на это, украинские войска продолжают шагать вперед на Сватово-Кременском направлении.