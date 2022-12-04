ВОЙНА В Украине Гарантии безопасности для России: Арахамия заявил о готовности Украины и назвал условия

2022-12-04 16:00

Сначала российские войска должны покинуть украинские территории.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина готова обеспечить России гарантии безопасности, однако при выполнении нескольких условий.

Об этом Арахамия, возглавлявший украинскую переговорную группу из РФ весной, написал в Сети.

"Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны, выплатить репарации, наказать всех военных преступников, добровольно сдать ядерное оружие", – говорится в заявлении политика.

Он добавил, что после этого Украина будет готова сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности.

Напомним, о необходимости гарантий безопасности для России заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что Москва должна иметь свои "гарантии безопасности", когда вернется за стол переговоров с Киевом.

Заметим, в середине ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей формуле мира с Россией. Это – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.