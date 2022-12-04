ВОЙНА В Украине Наев ответил, ожидать ли наступления из Беларуси на фоне стягивания войск

2022-12-04 18:00

Российские оккупанты в Беларуси продолжают накапливать союзную группировку войск, но пока угрозы наступления на Украину с севера нет.

Об этом сообщили в Командовании Объединенных сил ВСУ.

"На сегодняшний день ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой. Но на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск", - сказал командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

Он отметил, что украинские защитники постоянно отслеживают ситуацию и готовятся дать адекватный отпор при возможном нападении.

Наев добавил, что пока угрозы наступления нет, но в случае роста такой вероятности и в зависимости от ее количественного и качественного состава предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий также заявил, что признаков создания мощной ударной группировки на территории Беларуси сейчас нет.