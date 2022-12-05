ВОЙНА В Украине Названа стоимость восстановления Украины

2022-12-05 17:30

 

Цена восстановления страны после войны продолжает увеличиваться и сейчас, по данным Всемирного банка, составляет 500-600 миллиардов евро.

Послевоенное восстановление Украины обойдется в 500-600 миллиардов евро. Об этом заявила Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде в интервью австрийской газете Die Presse.

"Ранее мы опубликовали цифру, рассчитанную совместно с Европейской комиссией и украинским правительством. Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например, в плане энергоэффективности. По состоянию на начало июня это было около 350 млрд евро", - заявила Бьерде.

Она добавила, что сейчас эта цифра увеличилась до 500-600 млрд евро.

Напомним, по состоянию на 1 июня Украина нуждалась в 350 миллиардах долларов на восстановление.

Президент Владимир Зеленский в конце августа заявил, что восстановление Украины после войны против РФ будет стоить 600-800 млрд долларов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Гарантии безопасности для России: Арахамия заявил о готовности Украины и назвал условия

2022-12-04 16:00

США заключили контракт на 1,2 млрд долларов на закупку NASAMS для Украины

2022-12-01 20:30

Разведка Британии оценила эффективность ударов роССии по инфраструктуре Украины

2022-12-01 17:30

У посольства Украины в Мадриде произошел взрыв — первые подробности

2022-11-30 18:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ближайшие недели Украину может покинуть значительное количество людей - посол Германии

2022-12-05 22:00

Конец близок: оккупанты усилили террор на левом берегу Херсонщины

2022-12-05 21:30

Почему не летают иранские дроны: представитель ВСУ дал ответ

2022-12-05 21:00

На Бахмут враги пытаются наступать по 3-4 раза в сутки: военные сдерживают нашествие "самоубийц"

2022-12-05 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ближайшие недели Украину может покинуть значительное количество людей - посол Германии 2022-12-05 22:00
Конец близок: оккупанты усилили террор на левом берегу Херсонщины 2022-12-05 21:30
Почему не летают иранские дроны: представитель ВСУ дал ответ 2022-12-05 21:00
На Бахмут враги пытаются наступать по 3-4 раза в сутки: военные сдерживают нашествие "самоубийц" 2022-12-05 20:30