ВОЙНА В Украине Названа стоимость восстановления Украины

2022-12-05 17:30

Цена восстановления страны после войны продолжает увеличиваться и сейчас, по данным Всемирного банка, составляет 500-600 миллиардов евро.

Послевоенное восстановление Украины обойдется в 500-600 миллиардов евро. Об этом заявила Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде в интервью австрийской газете Die Presse.

"Ранее мы опубликовали цифру, рассчитанную совместно с Европейской комиссией и украинским правительством. Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например, в плане энергоэффективности. По состоянию на начало июня это было около 350 млрд евро", - заявила Бьерде.

Она добавила, что сейчас эта цифра увеличилась до 500-600 млрд евро.

Напомним, по состоянию на 1 июня Украина нуждалась в 350 миллиардах долларов на восстановление.

Президент Владимир Зеленский в конце августа заявил, что восстановление Украины после войны против РФ будет стоить 600-800 млрд долларов.