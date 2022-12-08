ВОЙНА В Украине Украинским мужчинам не будут вручать повестки на блокпостах, — глава МВД Денис Монастырский

2022-12-08 11:34

Необходимости раздавать повестки на блокпостах сегодня нет. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире национального телемарафона.

"Сегодня у нас большое количество добровольцев, которые приходят в соответствующие пункты комплектования для того, чтобы быть мобилизованными в ряды ВСУ. Поэтому сегодня, общаясь с нашими Вооруженными силами, я понимаю, что у них есть возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому, в принципе, сейчас нет необходимости призывать кого-то на блокпостах", - отметил Монастырский.

Напомним, в Украине мобилизация начата еще 24 февраля и на данный момент  активизации или увеличения темпов призыва нет. 

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Как найти и выбрать доступную сеть, если исчезнет мобильная связь и интернет 2022-12-08 14:29
Атаки ворога з боку білорусі зараз не буде, - голова ГУР Міноборони Кирило Буданов 2022-12-08 13:35