ВОЙНА В Украине Подготовка к новому наступлению: Блинкен предостерег от фиктивного перемирия с рф

2022-12-07 19:30

Россияне могут инициировать фальшивый мир с Украиной, если их нынешние планы провалятся. Таким образом они могут подготовиться к новому наступлению.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена WSJ CEO Council Summit.

По его словам, война россии против Украины почти наверняка закончится переговорами, но важно будет достичь справедливого, а не фальшивого мира, к которому может прибегнуть страна-агрессор.

Блинкен считает, что такой сценарий возможен, если планы россии заставить украинский народ опустить руки провалятся.

«Можно себе представить, что россияне попытаются найти выход, который был бы фальшивым выходом, под которым я подразумеваю: о, давайте прекратим огонь, давайте просто заморозим все на месте, получим замороженный конфликт, никогда не будем вести переговоры о территории, которую они захватили и продолжают удерживать; отдохнем, переоснастимся, перегруппируемся, снова нападем», — детализировал госсекретарь.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский чётко обозначил, что возможности переговоров с россией есть. Он озвучил абсолютные условия, среди которых восстановление территориальной целостности, возмещение убытков, наказание каждого военного преступника.

Также сообщалось, что кремль, используя иностранных спикеров и медиа, ведет информационные атаки, направленные на принуждение Украины к переговорам.