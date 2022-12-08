ВОЙНА В Украине Потери врага превысили 93 000 человек - Генштаб

2022-12-08 18:00

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 340 солдат противника, а также два российских танка, два беспилотника и одну единицу спецтехники.

С 24 февраля по 8 декабря общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 93 080 человек (+340 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены: