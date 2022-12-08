ВОЙНА В Украине Потери врага превысили 93 000 человек - Генштаб

2022-12-08 18:00

 

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 340 солдат противника, а также два российских танка, два беспилотника и одну единицу спецтехники.

С 24 февраля по 8 декабря общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 93 080 человек (+340 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

  • 2937 (+2) танков
  • 5911 (+2) боевых бронированных машин
  • 1925 (+2) артиллерийских систем
  • 395 (+0) реактивных систем залпового огня
  • 211 (+0) средств ПВО
  • 281 (+0) самолет
  • 264 (+0) вертолета
  • 1603 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 592 (+0) крылатые ракеты
  • 16 (+0) кораблей / катеров
  • 4528 (+2) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 164 (+1) единицы специальной техники
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