Потери врага превысили 93 000 человек - Генштаб
2022-12-08 18:00
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 340 солдат противника, а также два российских танка, два беспилотника и одну единицу спецтехники.
С 24 февраля по 8 декабря общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 93 080 человек (+340 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
- 2937 (+2) танков
- 5911 (+2) боевых бронированных машин
- 1925 (+2) артиллерийских систем
- 395 (+0) реактивных систем залпового огня
- 211 (+0) средств ПВО
- 281 (+0) самолет
- 264 (+0) вертолета
- 1603 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 592 (+0) крылатые ракеты
- 16 (+0) кораблей / катеров
- 4528 (+2) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 164 (+1) единицы специальной техники