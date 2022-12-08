ВОЙНА В Украине ВСУ могут начать атаковать цели по всей роССии, – FT

2022-12-08 17:30

Вооруженные силы Украины на этой неделе продемонстрировали, что способны поражать цели в России и скоро эта способность распространится на всю территорию страны-агрессора.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на советника украинского правительства по вопросам обороны, которое говорило на условиях анонимности.

На этой неделе ВСУ поразили беспилотниками украинского производства три военных базы в глубине России - одну из них всего в 160 км от Москвы.

"Атаки могут повториться. У нас нет ограничений по расстоянию и вскоре мы сможем достичь всех целей внутри России – в том числе в Сибири. В Украине мы знаем, как трудно защищаться от подобных воздушных атак. В скором времени у России также не останется безопасных зон", – сказал советник правительства.

Украинское правительство публично не взяло на себя ответственность за эти удары, и многие детали остаются в тайне, как это характерно для других спецопераций Киева, таких как комбинированная атака воздушных и морских беспилотников на российскую военно-морскую базу в Севастополе в октябре.

Но то, что отличает последние атаки Украины, - это их радиус действия и то, что они прорвали российскую систему ПВО и нанесли удар по ранее считавшимся неуязвимыми стратегическим военным базам.

Одна из баз, аэродром Энгельс близ Саратова на юге России, примерно в 600 км от границы с Украиной, является домом для российских бомбардировщиков дальнего радиуса действия, способных нести ядерные заряды. По словам украинских чиновников, он также является стартовой площадкой для атак крылатыми ракетами на украинскую инфраструктуру.

"Эти авиабазы обслуживают стратегические бомбардировщики, которые Россия использует не только для нанесения ударов по украинским гражданским объектам, но и для того, чтобы угрожать всему миру. Но удары Украины разрушили имидж Российской Федерации... Даже такие объекты слабо защищены" , – заявил Сергей Кузан, руководитель аналитического центра "Украинский центр безопасности и сотрудничества".

Представители оборонного сектора и аналитики считают, что одним из долговременных последствий этих атак может стать распыление Россией своих вооруженных сил внутри страны, что поможет обезопасить их, но усложнит проведение операций. В сентябре Черноморский флот России переместил часть своих подлодок более чем на 300 км к востоку из порта базирования в аннексированном Россией Крыму в Новороссийск на материковой части России на фоне опасений, что они будут уязвимы к украинским ударам.

"Эти атаки безусловно сделают россиян менее уверенными в себе. Им придется подумать о том, как они распределяют военные активы и обеспечивают их безопасность. Россияне будут сомневаться в своей способности защитить свои стратегические активы в [стране]", - сказал представитель западного оборонного ведомства.

Украина также надеется, что эти атаки, если они повторятся в достаточном масштабе, помогут настроить российское общественное мнение против конфликта.