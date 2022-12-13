ВОЙНА В Украине В Словакии начала работу спецбаза по ремонту военной техники для ВСУ

2022-12-13 10:25

В Кошице (Словакия) начала работу база по ремонту военной техники для ВСУ. Об этом заявил бригадный генерал Кристиан Фройдинг, председатель специального штаба по Украине в Министерстве обороны Германии, пишет Bild.

"С помощью нового ремонтного центра вблизи границы Словакии с Украиной правительства и оружейная промышленность хотят обеспечить дальнейшее использование тяжелых вооружений для отражения агрессивной войны россии", - отметил он.

По словам Фродинга, согласно межправительственному соглашению между Словакией и правительством Германии, немецкая танкостроительная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) организует в регионе ремонт крупной техники, которая была изношена или повреждена в боях в Украине, таких как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Кроме того, как пишет издание, на прошлой неделе министр иностранных дел Словакии Растислав Качер объявил, что страна рассмотрит возможность возобновить производство боеприпасов для нужд Украины.

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