ВОЙНА В Украине Рада отменила уплату НДС и пошлин на генераторы и Starlink

2022-12-13 16:00

 

 

Также депутаты поддержали положение о предоставлении возможности хранить до 2 тыс. литров горючего без лицензий.

Верховная Рада отменила законодательное положение об уплате НДС и пошлин при ввозе генераторов и некоторого оборудования, необходимого для производства электрогенераторных установок.

Как сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующие законопроекты №8196 и №8197 проголосовали 331 и 332 народных депутатов соответственно.

По данным депутата, на законодательном уровне вводится норма о том, что ввоз генераторов, другого оборудования, Starlink, освобождаются от уплаты пошлин и НДС. В том числе физическими лицами. Норма будет действовать до мая 2023 года.

Новые правила распространяются и для почтовые, и экспресс-отправления.

По его словам, также депутаты поддержали положение о предоставлении возможности хранить топливо без лицензии.

"По настоянию правительства до 2000 литров, а все, что больше, надо будет сообщить по декларативному принципу налоговую", - отметил Железняк.

Кроме того, парламент освободил техническую помощь от международной организации Energy Community от НДС и пошлины при ввозе оборудования для восстановления энергоснабжения.

Отмена пошлин и НДС на генераторы

1 декабря депутаты приняли законопроекты №8196 и №8197 в первом чтении.

Согласно законопроекту №8196 относительно содействия восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, освобождаются от обложения НДС товары, которые предоставляются безвозмездно, как помощь от доноров, и ввозятся на территорию Украины энергетическими предприятиями.

Кроме того, проектом закона предлагается ввести фискальные стимулы для производства собственных электрогенераторных установок в Украине. Поэтому предполагается освободить от НДС товары, ввозимые компаниями, производящими электрогенераторные установки. К таким товарам предлагается отнести двигатели и генераторы, статические электрические преобразователи, катушки индуктивности и дроссели как ключевые неотъемлемые компоненты электрогенераторных установок.

Согласно законопроекту №8197, те же категории товаров освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

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