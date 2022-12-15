ВОЙНА В Украине В Конгресс США внесли резолюцию с призывом выгнать роССию из Совбеза ООН

2022-12-15 20:00

В Конгресс США внесли проект резолюции, которым предлагают изгнать Россию из Совета безопасности ООН в связи с тем, что она нарушает основополагающие принципы организации.

Об этом сообщил соавтор резолюции, республиканец Стив Коэн, пишет "Европейская правда".

"Россия неоднократно, сознательно и дерзко нарушала Хартию ООН. Поэтому сегодня Джо Уилсон и я внесли двухпартийную резолюцию с призывом устранить Россию из Совета безопасности ООН", - заявил Коэн в своем Twitter.

Конгрессмены предлагают признать, что Россия своим поведением нарушает основополагающие принципы ООН, приводя в качестве примеров намерения РФ уничтожить Украину как государство, преступления российских военных в Буче, противоправную аннексию оккупированных территорий Украины, ядерные угрозы, создание угроз для продовольственной безопасности и при этом попытки Москвы выставить виновником гуманитарных проблем из-за войны саму Украину.

Резолюция призывает президента Джо Байдена отдать распоряжение Госдепу и другим федеральным ведомствам обсудить с союзниками возможности "ограничить, приостановить или отменить права и привилегии, которые Россия имеет в Совете безопасности ООН".

Напомним, Украина в начале декабря впервые официально поставила под сомнение легитимность пребывания России в ООН: Верховная Рада поддержала заявление о нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и призвала к ее реформированию.