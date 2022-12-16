ВОЙНА В Украине Вражеская армия готовит резервы для нового наступления в Украине, — Алексей Арестович

2022-12-16 13:33

"Пытаясь истощить наши войска бесконечными штурмами заключенных, они планируют нанести нам удар или удары, чтобы перехватить стратегическую инициативу. Резервы могут быть накоплены в январе-феврале. Это действительно боеспособные восстановленные части", - заявил он.

По мнению Арестовича, в беларуси россия проводит отвлекающие маневры, но ВСУ "вынуждены держать там достаточное количество войск и не перебрасывать их на другие направления".

"Иметь планы к повторному большому наступлению на нас - не означает их осуществить, хотя это может быть достаточно неприятно для нас. Военно-политическому руководству Украины такие планы противника известны и предпринимаются действия для их срыва"

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