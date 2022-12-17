ВОЙНА В Украине видео Зеленский о ракетном ударе роССии: все мишени были гражданские

2022-12-17 12:00

 

Российская Федерация ракетным ударом 16 декабря атаковала гражданские объекты в Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский

В частности, он выразил благодарность бойцам Воздушных сил, зенитчикам, разведчикам и всем тем, кто защищает и кто помогает защищать украинское небо. Сегодня отличились все воздушные командования: "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад".

Особенно результативными были бойцы 96-й зенитной ракетной бригады, прикрывающие Киевскую область. Более 40 ракет были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева.

"Но, к сожалению, есть попадания. Террористам нужна такая массированность ракетных налетов, чтобы хотя бы часть их "изделий" достигала назначенных целей. Все их мишени сегодня -гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения", - отметил он.

Он также отметил, что в Кривом Роге весь день шел разбор завалов жилого дома, в который попала одна из российских ракет. В перечне погибших на данный момент трое, еще более десяти человек ранены, в том числе дети.

Напомним, в общей сложности сегодня россияне выпустили по Украине 76 ракет, 60 из них удалось сбить.

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