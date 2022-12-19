ВОЙНА В Украине Забросать трупами: британская разведка рассказала о бахмутском Вердене

2022-12-19 16:30

Командование ЧВК «Вагнера» разработало особую тактику для заключенных в боях под Бахмутом, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

В рамках этой тактики отдельным бойцам дают смартфон или планшет, на котором на спутниковом фото нарисована ось продвижения и цель нападения.

На уровне взвода и выше командиры остаются в укрытии и отдают приказы по радио, наблюдая за полем боя с небольших беспилотников.

Отдельные группы наемников получают приказ следовать по намеченном маршруту, часто – при огневой поддержке, но реже с бронетехникой. Тем, кто отклоняется от маршрута, грозит расправа.

По словам британцев, цель тактики – использовать плохо обученных заключенных в большом количестве. Она также направлена на сохранение дефицитных ресурсов ЧВК – командиров и бронетехнику – за счет новобранцев, которых ЧВК расценивает как расходный материал.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что российская армия обстреливает Украину устаревшими ракетами из ядерного арсенала, снимая с них боеголовки. К такому выводу пришла британская разведка, изучив фотографии сбитых снарядов.

Также, британская разведка сообщает о значительных потерях мобилизованных оккупантов в Луганской и Донецкой областях. В отчете разведки говорится о боях вокруг городов Сватово и Бахмут.