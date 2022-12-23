ВОЙНА В Украине видео США передадут Украине системы ПВО Patriot - что о них известно и в чем особенность этого оружия

2022-12-23 19:31

США передадут Украине систему Patriot

Что о нем известно:

Особенность Patriot заключается в том, что ракеты системы могут сбивать не только крылатые, а и баллистические ракеты. Очень эффективная и нужная штука в нынешних реалиях.