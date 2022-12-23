ВОЙНА В Украине видео США передадут Украине системы ПВО Patriot - что о них известно и в чем особенность этого оружия

2022-12-23 19:31

США передадут Украине систему Patriot

Что о нем известно:

Особенность Patriot заключается в том, что ракеты системы могут сбивать не только крылатые, а и баллистические ракеты. Очень эффективная и нужная штука в нынешних реалиях.

  • максимальная дальность перехвата цели – 80 км;
  • минимальная дальность перехвата цели – 3 км;
  • максимальная высота перехвата цели – 24 км;
  • минимальная высота перехвата цели – 0,06 км;
  • количество целей, которые могут обстреливаться одновременно – 8 (в секторе 90°).

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