видео США передадут Украине системы ПВО Patriot - что о них известно и в чем особенность этого оружия
2022-12-23 19:31
США передадут Украине систему Patriot
Что о нем известно:
Особенность Patriot заключается в том, что ракеты системы могут сбивать не только крылатые, а и баллистические ракеты. Очень эффективная и нужная штука в нынешних реалиях.
- максимальная дальность перехвата цели – 80 км;
- минимальная дальность перехвата цели – 3 км;
- максимальная высота перехвата цели – 24 км;
- минимальная высота перехвата цели – 0,06 км;
- количество целей, которые могут обстреливаться одновременно – 8 (в секторе 90°).