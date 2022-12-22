ВОЙНА В Украине Решение Байдена открывает двери для других Patriot, - Кулеба

2022-12-22 16:30

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение президента США Джо Байдена о передаче Украине ЗРК Patriot приближением к победе.

Об этом министр сообщил в Facebook.

"В центре внимания "Патриоты". Это был долгий путь, и именно президент Зеленский довел его до результата. Украина вскоре получит первую батарею этих сверхсовременных комплексов, а это совершенно новый уровень защиты неба. Еще важнее – это решение президента Байдена открывает двери для других "Патриотов", - подчеркнул глава МИД, комментируя результаты визита в США.

Он отметил, что путь к этому решению начался еще до полномасштабной войны.

"Первым в апреле 2021 года публично призвал США предоставить этот комплекс Андрей Ермак. Помню, как тогда скептически отнеслись к этому призыву, но мы верили и работали на всех уровнях. Помню, как в ноябре-декабре 2021 года поднимал этот вопрос на переговорах. В первые же дни войны президент Зеленский, Ермак, я, Резников снова убеждали американских партнеров: нам нужны "Патриоты"!

Уже в конце ноября мы снова активизировали этот разговор. В частности, когда я находился на министерской встрече НАТО, откровенно сказал, что приехал за трансформаторами и "Патриотами".

И вот уже финальный аккорд, декабрь, телефонный разговор лидеров Украины и США и слова Байдена, которых мы так долго ждали и для которых так много сделали. Несомненно, именно близкие, доверчивые отношения президентов сыграли ключевую роль.

"Патриоты" в Украине - это сохраненная жизнь и гражданская инфраструктура. Это еще одно стратегическое поражение России, которая потеряет рычаги для устрашения и террора. Это приближение дня нашей Победы. Тем более что кроме "Патриотов" на переговорах было еще много важных тем. И самое главное: история "Патриотов" - это еще один пример того, что невозможное становится возможным, если этим занимается Украина", - подытожил он.